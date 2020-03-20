在大陸新冠肺炎疫情緩解之際，國外尤其是歐洲、中東和北美地區卻成為了疫情中心，抗疫任務最為吃緊。除了關切和同情，大陸已對一些國家提供援助和支持。大陸中國國際問題研究院歐洲所所長崔洪建20日在陸媒《環球時報》撰文表示，有必要在體現擔當同時，明確一些原則，公之於眾並付諸行動，才能既顧全全球抗疫大局，又能清晰全面地向世界作出大陸的貢獻、傳達善意、展示形象。

崔洪建指出，首先，是力所能及、內外協調的原則。目前大陸復工尚不充分，相關醫療物資產能仍未完全恢復，下階段疫情變化也仍有未知數。因此在外援時，應當首先確保國內相關物資供應和儲備充足。

文章稱，其次，是救急救難、雪中送炭原則。目前全球疫情變化錯綜複雜，各國能力機制各有不同。抗疫的目標是挽救生命，應當把疫情嚴重又缺乏能力的國家，放在提供援助和支持前列。向義大利、伊朗等疫情重災區優先伸出援助之手，就體現了這樣的原則。同樣，在歐盟對外關閉邊界、中斷醫療物資供應後，像塞爾維亞這樣的國家就只能指望大陸幫助，雪中送炭是應有之義。

崔洪建說，然後，是異域同天、投桃報李的原則。在大陸遭受疫情衝擊時期，國際社會給予有力支持和幫助，體現出異域同天、命運與共的人類共同體情懷。在具備一定能力後，更應當體現出博大的人道主義精神，這不僅符合平等相待、守望相助的國際倫理，也是在兌現大陸構建人類命運共同體的承諾。因此及時高效地向日韓等周邊鄰國、歐盟和一些歐洲國家回饋了援助和支持。

文章指，最後，是道義精神和市場規律並行不悖原則。除了上述原則可涵蓋的國家外，還有一些疫情尚不嚴重、自身能力又強的國家，可以按市場規律辦事，這也是力所能及、內外協調原則的體現。美國輿論曾無端揣度大陸會在中美競爭博弈背景下，限制正常貿易和物資流通「卡」美脖子。一些和大陸有過嫌隙的歐洲國家，對於能否獲得大陸物資供應或許也有這樣那樣顧慮。不過，在確保救急救難原則下，只要符合市場規律、遵守供求契約，都應當遵守和履行。縱然有小人長戚戚，君子不能不坦蕩。

(中時 )