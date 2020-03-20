因應新冠疫情對國內經濟造成的衝擊，政府啟動「降息、限空、護盤」三部曲。台股早盤信心回升，指數大漲逾300點，突破9000關，新台幣匯價則在亞幣中表現強勁，早盤一度升破30.4元，再升值逾1角。

新冠疫情引發的避險情緒，帶動美元指數今早再創波段高點，站上102.8；亞幣早盤日圓和韓圓都貶值逾0.3%，新台幣兌美元則逆勢抗貶，反向升值逾0.3%。早盤台北外匯經紀公司新台幣匯價以30.54元貶值3.4分開出，隨即就升破30.5及30.4兩道整數關卡，盤中最高匯價來到30.38元，升值1.26角。

政府啟動「降息、限空、護盤」三部曲。台股早盤信心回升，指標權值股台積電(2330)、國巨(2327)、大立光(3008)和鴻海(2317)等均有追價買盤指數翻紅。

富達投信股票基金經理人白芳苹認為，央行降息可以紓緩企業的資金壓力，在局勢動盪之下，對於穩定企業營運仍有幫助。預計三月下旬開始，復工加速以及產業不致斷鏈，樂觀訊息將增加投資人信心。因為在家工作或者遠距工作風潮，企業對於IT雲端運算需求增加，三個投資主軸包括5G基礎建設、疫情加速雲端運算與資料中心需求以及中國半導體自主化需求受惠之電子零組件，皆為投資人可留意買點的亮點族群。

(時報資訊)