美國電動車大廠特斯拉（Tesla）周四宣布，因應新冠肺炎防疫措施，位於加州佛利蒙市的汽車組裝廠將於3月23日結束後暫時停產。受此消息打擊，特斯拉周四盤後股價下挫7.63%，報395.00美元，稍早前一度大跌9%。

加州阿拉米達郡日前宣布實施「就地避難令」，命令所有非必要的商業活動都必須停止，以防止新冠疫情持續擴大。該郡並點名特斯拉的佛利蒙工廠不屬於就地避難令的「必要業務」，因此必須暫停生產，僅能維持「最低限度的基本營運」。

佛利蒙工廠是特斯拉在美國唯一的汽車組裝廠，負責生產銷往歐洲與北美洲的Model 3電動車，也是特斯拉目前唯一生產Model Y休旅車的工廠。此前媒體報導，該佛利蒙工廠仍然開工生產，受此激勵，周四特斯拉收盤飆漲18.39%，收在427.64美元。

特斯拉周四宣布佛利蒙組裝廠將自24日起停工，並表示依當地州與聯邦政府指示，佛利蒙廠的基本營運將繼續支持特斯拉的車輛與能源服務運作，以及充電基礎設施。此外，特斯拉宣布位於紐約州水牛城（Buffalo）的工廠也將暫停生產，而其他廠區則繼續開工。

(時報資訊)