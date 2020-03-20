新冠肺炎疫情重創觀光、運輸產業，且衝擊持續擴大，交通部長林佳龍日前拋出「紓困2.0」，獲得總統蔡英文支持加碼100億元穩定相關產業。據悉，交通部正研議加碼方案，除人才培訓案可望再加碼，部長林佳龍也指示研議「救命錢，直接發」的措施，另對於旅行業退團手續費，也擬由政府補助，減輕消費者和業者處理退團糾紛的成本。

目前交通部的紓困2.0草案，把資源投資在人才、並減輕雇主人事成本的「人才培訓」方案，擬依實際申請情形加碼。而目前觀光及旅館業已經在加護病房，林佳龍認為「要先急救、再談治療」，補助的錢不能再等，也不宜再想一些不接地氣的名目，因此要求交通部、觀光局相關單位，研議「救命錢、直接發」的方案。

據了解，初步規劃將針對3000家旅行社及4萬名員工，直接發給補助款做為救命錢。旅館業者及其員工、以及合法民宿，也擬比照旅行社的模式辦理直接補助，補助擬先訂基本額度，再依員工人數及營運規模的級距增加，但相關措施仍待進一步研商。

此外，近期因旅遊警示提升及出國禁令，衍生不少旅行團停止出團的消費糾紛，粗估1月到4月因疫情停團，全國約100萬人次。據轉述，林佳龍指示，取消出團的消費者及業者，雙方都身心俱疲、心情很差，為了減輕處理消費糾紛的成本，手續費的問題，也一併研議由政府補貼，初步估計大約需要3億元經費。

(中時 )