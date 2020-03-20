一名自稱最近考上調查局的網友，在社群網站「Dcard」發文，抒發自已P腿女同事，詢問是否跟櫃姐女友分手，調查局假訊息防制中心知悉後立即介入追查，初步確認並不是目前正在受訓的學員，至於發文者的身分及動機，假防中心將溯源追查。

假防中心表示，由網站上的發文時間進行追查，發現18日下午3時20分，目前受訓中的57期學員都在展抱山莊訓練所的籃球場參加認人比賽訓練課程，副主任及組隊長全程在場，而且受訓學員的手機必須統一交由訓導組集中保管，所內不能使用手機，進一步清查所有學員感情及交友狀況，沒有網路文章描述的情事。

假防中心指出，初步調查可以確認發文者並不是受訓中的57期學員，至於是否為調查局人員及發文者的動機，將溯源追查。

這名自稱考上調查局的網友稱，在他還是一名窮考生的時候，他的櫃姐女友很照顧他，考上調查局在新訓時認識一位女同事，女生條件不錯，兩人也很有話聊，之後2人發生關係，女同事要求若要繼續交往，就必須與女友分手，這名網友還「很困擾」的求建議，到底該不該分手。

這篇分手文一出，就被其他網友噓爆，指發文者「渣到爆」、「拜託你分手，別耽誤別人」等。

(中時 )