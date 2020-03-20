東元電機去年合併營收雖不再認列堃霖營收而下降，嚴格控管費用及成本下降，去年獲利不減反增，EPS達1.65元。東元今（20）日下午舉辦線上法說會，說明馬達重電事業及布局全球電動車零件市場策略等未來營運展望。

東元去年合併營收479.09億元，營業利益達35.36億元、稅前淨利44.39億元、本期淨利為35.19億元，淨利歸屬母公司從前年31.50億元提高至32.22億元，EPS由前年的1.59元略增至1.65元，董事會決議每股配發現金股利0.99元，配息率為60％。

東元表示，東元前年前5月還認列堃霖營收，前年6月才不計入合併營收，致使東元去年合併營收比前年減少，但本業獲利及整體獲利均增加，尤其馬達重電事業增長，加上控管費用得宜，成本又下降，是去年營收下降，獲利卻增加的主因。

東元今日下午舉辦線上法說會，說明未來營運展望。惟寶佳集團去年3、4月開始敲進東元股票，迄今仍持續增加對東元持股，最近公布持股增加至16.9％而為單一最大股東。寶佳集團目前尚無提前至今年股東會改選董事意圖，東元經營團隊如何因應寶佳集團增加持股，勢必成為法人關注的話題。

(工商 )