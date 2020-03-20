全球防疫作戰，紛紛祭出鉅額紓困預算，台灣提出的600億紓困預算，金額明顯較低。對此，退役陸軍中將、藍委吳斯懷剛剛在立院呼籲，美國在此次疫情中對每個國民補貼1200元美金，讓人民有直接感覺，因此台灣若財力許可，應考慮發放一定現金給國民；藍委李德維也說，800元振興抵用券是杯水車薪，蔡政府應思考馬政府時期所發放的消費券。

因應疫情衝擊，美國政府已宣布向納稅人發放最高1200美元的現金補助，台灣方面的類似紓困計畫，則是發放800元的振興抵用券，但範圍僅限定國旅方面。

對此，吳斯懷說，目前政府面對疫情衝擊是三箭齊發，分別是國安基金護盤、央行準備降息、金管會發布禁空令，但人民依舊在搶購物資，代表政府防疫措施雖然不錯，但人民依舊沒有感覺。所以，呼籲蔡政府參考美國對每個國民貼補1200元美金的作法，如果財力許可，可考慮發放一定的現金給國民，讓國民有感覺、有安心，信任政府，不再搶購物資。

李德維也說，目前政府只準備發放台幣800元的振興抵用券，且範圍還限制在國旅，這對各個受衝擊的產業不是用不到，就是杯水車薪，呼籲蔡政府應思考仿效馬政府時期的全民消費券，

(中時 )