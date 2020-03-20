「這是我的新玩具，來看裡面藏啥？」最近有許多遊客在台北市立動物園非洲動物區觀察到，黑猩猩們不斷玩弄著細長的竹筒，而且據說一玩就玩上好幾個小時，不知道原因是什麼？其實竹筒裡放著黑猩猩們最喜歡的零食，也是園方為這些聰明的遠親特別準備的新玩具，做為行為豐富化的新設施。

年長的母猩猩經驗豐富，牠們高舉竹筒不斷的搖晃，將嘴巴對準洞口，就開始吃起裡面的小零食。（台北市立動物園提供）

追溯全球動物園的發展，許多歷史悠久的的動物園，都曾有讓動物被關在空蕩蕩的鐵籠子裡，希望滿足來園遊客近距離打量「奇珍異獸」，作為休閒娛樂的過程。在那樣「以人為本」的照養環境下，動物們多半只能無聊的待在相對狹小的空間內，也容易出現諸如貓科或熊科動物在鐵籠內來回踱步、或其他類型的「刻板行為」。

竹筒裡放著黑猩猩們最喜歡的零食。（台北市立動物園提供）

現代的動物園，早已進入越來越注重動物福祉的時代，必須盡力避免有害動物身心靈健康的事。但人為照養環境，礙於空間、人力、設施、經費等限制，絕無法為動物們打造出如同野外般的各種條件與變化，因此動物園特別針對照養的野生動物，提供各項設施，來啟發動物們展現如同野外般的行為、或是幫助消磨時間，希望提升牠們的福祉，這些措施就通稱為「行為豐富化」。

園方為聰明的黑猩猩準備新玩具，做為行為豐富化的新設施。（台北市立動物園提供）

竹筒因為取得容易，常被做為動物行為豐富化的素材。保育員在黑猩猩戶外活動場放置的竹筒裡，特別藏了黑猩猩最喜歡的零食，例如葵花子、葡萄乾及無花果等等。其中無花果體積最大，只能勉強通過竹筒上狹小的洞口，讓黑猩猩需要花上很長的努力時間，才能品嘗到這項可口的美食。而每一隻黑猩猩遇到這類棘手的難題，處理方式也大不相同。公黑猩猩力氣比較大，可以直接咬破或敲打，將竹筒徹底破壞，再取出裡面的食物來吃。

年輕的黑猩猩，只會用敲打、咬的方式，想要破壞竹筒，偏偏力氣不夠。（台北市立動物園提供）

年長的母猩猩經驗豐富，牠們馬上就能發現竹筒上的開口，高舉竹筒不斷的搖晃，將嘴巴對準洞口，就開始吃起裡面的小零食。而年輕的黑猩猩，只會用敲打、咬的方式，想要破壞竹筒，偏偏力氣不夠，所以沒辦法取出裡面的食物，玩沒多久就放棄了，此時年長的黑猩猩就會接過這些竹筒，開心的吃著裡面的零食，而年輕的猩猩通常會立馬聚集過來，等著年長的黑猩猩把零食甩到地上時，才有機會搶過去吃。

黑猩猩是人類的遠親，擁有非常好的記憶力，每個群體甚至還有自己的文化及傳統。但牠們的原生地卻因為人類的活動，被快速的破壞，例如咖啡、可可以及應用範圍極廣的棕櫚油，都是人類開發熱帶雨林、變更植群後所獲得的產品，所以購買環保、永續認證的產品或是減少消耗，都是保育野生動物原生地很好的方式。最後要提醒大家，來動物園觀察動物時，千萬不要將你手上的食物扔進活動場中，影響動物們的健康，也請多多支持保育相關議題並實踐在日常生活當中。

(中時電子報)