新冠病毒襲捲全球，根據霍普金斯全球疫情地圖，截至20日全球已超過24萬確診病例、9869人死。對此，美國國國務院再次提升全球旅遊警示，並升至最高第4級，並向民眾強調若出國恐面臨長期滯留海外以及旅遊計畫遭打亂，呼籲此時不要出國。

據路透社報導，美國國務院在網站上更新全球旅遊警示，將其提升至最嚴重的第4級，呼籲民眾「不要旅行」（do not travel）；在海外旅行的民眾若仍有班機情況下立即返國，而在海外定居的僑民也應避免出國旅行。

該網站指出，全球許多國家受到新冠病毒衝擊，已實施邊境管制與強制隔離措施，並在沒預先通知情況下就關閉邊界，禁止非該國民眾入境，加上許多國際航班取消、郵輪停航，若民眾仍選擇出國旅遊，不但旅行計畫可能遭打亂，更可能被迫無限期滯留在海外。

同時，川普政府也表示目前並未排除暫時全面停止航空旅行的可能，白宮新冠病毒反映協調員柏克斯（Deborah Birx）表示「一切方案都在檯面上」。

先前國務院為了防範疫情入境與國人安全，11日罕見對「全球」發出第3級旅遊警示，建議美國民眾「三思而後行」（reconsider travel），然而疫情仍為嚴峻，導致一周後就升至第4級。

(中時電子報)