台灣櫻花（9911）2019年稅後淨利8.89億元、EPS4.06元，年成長11％，續創歷史新高！在業績題材加持下，20日早盤股價最高上漲逾5％、來到41.95元；目前漲幅維持在3％上下。

台灣櫻花表示，2019年在廚衛電產品及整體廚房上均有明顯成長，帶動本業績效持續走高。在廚衛電產品部分，其中數位熱水器銷售成長逾8％，佔整體熱水器市占率逼近55％，加上去年第四季政府祭出節能產品補助方案，帶動熱水器及瓦斯爐熱銷，買氣可望延續至今年第一季。

在整體廚房部分，櫻花整體廚房因自行設計、自行生產廚具中的廚電產品，整體設計達到一致化，加上深化整體服務項目，2019年整體廚房零售量成長逾10％，帶動整體廚房業績成長。

櫻花不僅在銷售上有明顯成長，受惠於產品組合及生產效益的雙重提升，2019年整體毛利率達35.6％，創歷史新高。

(工商 )