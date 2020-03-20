國泰金(2882)今天公布3月「國民經濟信心」調查結果，受到新冠肺炎疫情擴及全球令景氣展望滑落，短期大額消費與房地產市況更趨保守。也因為疫情引發恐慌，民眾對股市的樂觀情緒與風險偏好的程度下滑。

國泰金指出，國發會最新公布的1月景氣對策信號維持綠燈，領先指標下滑，同時指標上升，景氣穩健，然新冠肺炎疫情擴及全球，3月景氣現況與展望樂觀指數滑落至-57.8及-47.9，民眾對景氣展望創93個月以來新低；民眾薪資上漲預期指數亦走低至-12.1 (2月：0.6) ，為77個月以來低點。此外，大額消費意願指數下滑至-27.1 (2月：-4.8)，賣房意願指數亦降低至-46.8(2月：-38)，顯示隨著疫情擴散，民眾對大額消費行為與房地產市況更趨保守。

此外，調查結果顯示，民眾對於2020年台灣經濟成長率的平均預期值由2月2.4％下降至2.2％，認為經濟成長率會達到2％以上的民眾亦由2月81％減至68％。民眾對於2020年平均通膨預期值亦走低至0.79％，預期今年通貨膨脹率將低於1％的民眾由2月的69％上揚至77％，顯示疫情影響下民眾認為通膨將趨緩。

新冠肺炎疫情在歐美等地區爆發引起市場恐慌，也反映在這次民眾股市對的樂觀指數上，3月由2月-31.3走降至-41.2，風險偏好指數亦下滑至-6.9(2月：1.3)，顯示新冠肺炎疫情令民眾對股市樂觀情緒與風險偏好下滑。

(時報資訊)