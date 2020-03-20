工業電腦廠振樺電（8114）公布2019年歸屬母公司稅後淨利4.58億元、每股盈餘（EPS）6.13元，雙創近7年低點。不過，隨著整併綜效持續顯現，第四季及全年象徵本業獲利能力的毛利率、營益率均創合併以來新高，公司看好長期本業獲利將維持成長態勢。

振樺電2019年合併營收97.45億元，年減0.81％，創歷史次高。毛利率34.78％、營益率10.26％，優於前年32.43％、7.2％。不過，因業外顯著由盈轉虧，歸屬母公司稅後淨利4.58億元，年減38.79％，每股盈餘6.13元，低於前年8.52元，雙創近7年低點。

振樺電2019年第四季合併營收24.42億元，季減4.76％、年減8.7％，仍創同期次高。毛利率36.33％、營益率11.06％，雙創合併瑞傳以來2年新高。歸屬母公司稅後淨利0.87億元，季減40.25％、年增12％，每股盈餘1.17元，低於第三季1.96元、優於前年同期1.1元。

振樺電表示，去年第四季因POS及KIOSK專案出貨遞延，影響旺季營收成長動能。但受惠產品組合較佳及短期服務收入挹注，帶動毛利率及營益率雙創合併以來新高。不過，受台幣強勁升值影響，6000萬元匯損致使業外虧損擴大，拖累整體獲利表現。

振樺電指出，去年營收雖受國際局勢干擾而約略持平，但集團整合綜效逐步顯現，象徵本業獲利能力的營益率站回雙位數里程碑。至於獲利衰退較多，主因前年認列處分廠房收益、墊高比較基期，去年稅前息前折舊攤銷前利益（EBITDA）達14.4億元，年增達31％。

觀察去年三大事業體概況，振樺電表示，工業電腦前三季營收逐季成長、均繳出雙位數年成長，第四季則受拉貨暫緩及中美貿易戰影響轉弱，淡旺季表現異於往年。而POS及KIOSK則因全球政經環境持續紛擾，大型專案導入多有遞延而表現較弱。

不過，振樺電指出，POS品牌近年國際能見度逐步擴大，洽談客戶規模已進階至全球巨擘。KIOSK則已掌握指標性長期專案，並持續開發新客戶及應用。雖然專案出貨放量速度，仍取決於客戶的資本支出進度，但三大事業體均掌握指標性長期大型專案。

振樺電表示，KIOSK的電信龍頭、數位金融、自助票證與智慧醫療，以及工業電腦的新半導體龍頭客戶，預期今年起依客戶導入進度，將逐步對營運產生貢獻。隨著營業規模擴大、供應鏈與製造綜效提升、營運管理資源整合，可望帶動長期本業獲利持續成長。

振樺電2020年2月自結合併營收6.22億元，月增8.06％、年減4.08％。累計1～2月合併營收11.98億元，年減17.5％。公司表示，主因受新冠肺炎疫情影響，POS及KIOSK供應鏈中眾多線材及電源供應器多為中國製造，受目前斷鏈影響，部分出貨將遞延2～3個月。

振樺電表示，市場面長期整體終端需求未見明顯縮減，但新冠肺炎全球疫情持續蔓延，全球及重點市場均開始實施大規模最高規格的防控措施，預期短期內客戶決策、出貨與運輸將因此延遲，集團將機動採取必要備用方案，以減緩對營運影響程度。

(時報資訊)