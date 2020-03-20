新型冠狀病毒疫情持續延燒，帶動「宅」經濟，遠傳(4904)宣布，整合旗下集團資源，將目前提供消費者於線上平台、以及遠傳全台超過700家實體門市的friDay影音服務，於明(20)日起更將攜手遠傳旗下全台最大Apple連鎖經銷專賣店的德誼數位，於德誼數位全台38間門市推出「遠傳friDay影音」月租卡銷售，提供果粉優質的數位影音內容。

遠傳個人用戶事業群數位服務事業處副總經理陳萍坽表示，遠傳friDay影音積極豐富內容並持續深耕在地影業、布局韓劇/韓影、持續推出獨家影劇，能讓更多追求高品質的果粉享受遠傳friDay影音的優質內容；而德誼數位門市多數位於百貨公司、數位賣場中，藉由百貨商場的高人流、百貨活動效益加持，以及德誼數位多年的百貨設櫃經驗，可拓展遠傳friDay影音實體銷售通路，也提供消費者更多元的購買通路。

德誼數位總經理黃麗容表示，顧客一直是德誼首要考量的目標，德誼能穩坐全台最大蘋果經銷專賣通路寶座，除了不斷進步、誠實回應消費者的指教，也為了滿足挑剔的消費者，提供消費者一站式的服務體驗，本次與遠傳friDay影音合作，將優質的數位影音內容與高品質的Apple硬體結合，提供果粉更好的線上觀影體驗，未來德誼也將持續提供Apple商品最專業的產品銷售與維修服務，在服務與專業的強大後盾下再創新里程碑。

遠傳表示，自明(21)日起，德誼數位全台門市開賣遠傳friDay影音，推出限時限量優惠方案，只要進店購買遠傳friDay影音90天方案，首批限量再送90天；購買Apple電腦、平板贈送的配件購物金，也可選擇搭配遠傳friDay影音30天，就可以收看上萬部強檔影劇。

(時報資訊)