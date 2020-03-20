《商情》買盤進場，支撐周四紐約期金上漲 10:002020/03/20 時報資訊 羅宇揚 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 買盤進場，支撐周四紐約期金上漲；因世界各國皆推出新的刺激經濟方案，提振市場消費信心，進而吸引投資人買盤進場，激勵期金上漲，不過美元觸及三年高點，令金價漲勢受限；此外，因美元指數漲至近3年高點，導致美元計價之金屬更加昂貴，降低市場消費意願，亦拖累金價走勢。 終場4月黃金漲1.4，報每盎司1479.3，5月白銀漲0.36元，報每盎司12.13，4月白金跌8.2美元，報每盎司596.8美元，6月鈀金漲109.6美元，報每盎司1529.4美元。(商品行情網) (時報資訊) #報每盎司 #買盤 #進場 #期金 #支撐 也許您會感興趣 推薦閱讀 《商情》獲利了結，打壓上周五紐約期金重挫4.6％ 10:002020/03/16 財經 《商情》買盤進場，激勵上周五紐約期棉漲逾1.3％ 10:002020/03/16 財經 《商情》賣壓湧現，打壓周一紐約期金跌2％ 10:002020/03/17 財經 權證星光大道－台新證券 台積電 低接買盤積極 04:102020/03/18 證券．權證 《商情》低接買盤進場，支撐周二紐約期金漲逾2.6％ 10:002020/03/18 財經 《金融》台北股匯雙殺，亞幣全倒、美指衝高至101 09:432020/03/19 財經 《商情》賣壓湧現，打壓周三紐約期金重挫3.1％ 10:002020/03/19 財經 國安基金決議進場 最快明天護市 19:032020/03/19 財經 國安基金超前布署 財長：等出現恐慌性賣壓就來不及了 19:322020/03/19 財經 台灣救市三猛藥齊下… 護盤 04:092020/03/20 財經要聞 財經熱門新聞 航空業遇浩劫先別碰！謝金河報明牌：這檔可以找買點 - 財經 美疫情還要燒多久？ 白宮這文件曝光…川普壯膽破功 - 財經 台股慘崩3600點 空手散戶能撿？專家6字洩密 - 即時 台積電大暴彈！台股猛飆逾300點 9千點到手 - 即時 最血腥1天！油價又自殺24％ 兇手是OPEC老大 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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