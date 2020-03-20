買盤進場，支撐周四紐約期金上漲；因世界各國皆推出新的刺激經濟方案，提振市場消費信心，進而吸引投資人買盤進場，激勵期金上漲，不過美元觸及三年高點，令金價漲勢受限；此外，因美元指數漲至近3年高點，導致美元計價之金屬更加昂貴，降低市場消費意願，亦拖累金價走勢。

終場4月黃金漲1.4，報每盎司1479.3，5月白銀漲0.36元，報每盎司12.13，4月白金跌8.2美元，報每盎司596.8美元，6月鈀金漲109.6美元，報每盎司1529.4美元。(商品行情網)

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