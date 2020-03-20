需求增加，周四BDI指數走升；受助於海岬型需求增長，推助其租賃運價走揚，並推升波羅的海乾散裝綜合指數(BDI)收漲，波羅的海乾散裝綜合指數(BDI)漲1點，漲幅0.16%，終場收作630點；海岬型運費指數(BCI)上漲38點，收盤報負166點。

而巴拿馬極限型運費指數(BPI)下跌3點，跌幅4.06%，收作850點；超輕便極限型運費指數(BSI)下跌7點或0.93%，終場以748點作收。(商品行情網)

(時報資訊)