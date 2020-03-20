《商情》需求增加，周四BDI指數走升 10:002020/03/20 時報資訊 羅宇揚 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 需求增加，周四BDI指數走升；受助於海岬型需求增長，推助其租賃運價走揚，並推升波羅的海乾散裝綜合指數(BDI)收漲，波羅的海乾散裝綜合指數(BDI)漲1點，漲幅0.16%，終場收作630點；海岬型運費指數(BCI)上漲38點，收盤報負166點。 而巴拿馬極限型運費指數(BPI)下跌3點，跌幅4.06%，收作850點；超輕便極限型運費指數(BSI)下跌7點或0.93%，終場以748點作收。(商品行情網) (時報資訊) #指數 #BDI #運費 #海岬型 #波羅的海 也許您會感興趣 推薦閱讀 元富亞洲高股息ETN 穩中求利 04:102020/03/16 證券．權證 《盤後解析》FED出拳降息，台股鼻青臉腫失萬點 14:332020/03/16 財經 陸2月房價 終結五年正成長 04:102020/03/17 全球財經 《商情》運價下跌打壓，周一波羅的海BDI指數跌至一周低點 10:012020/03/17 財經 道瓊期飆800點又翻臉！散戶嚇傻 今晚美股… 18:252020/03/17 財經 恐慌指數VIX 飆到歷史新高 04:102020/03/18 全球財經 國外指數期貨贏家專欄－疫情高峰前 指數難見底 04:102020/03/18 證券．權證 台指期拚守9,400關卡 加權指數震盪加劇 10:502020/03/18 財經 台積電19日除息2.5元 影響指數21.55點 17:172020/03/18 財經 《盤後解析》跌停潮迎第9大跌點，台股收挫5.83％ 14:492020/03/19 財經 財經熱門新聞 航空業遇浩劫先別碰！謝金河報明牌：這檔可以找買點 - 財經 美疫情還要燒多久？ 白宮這文件曝光…川普壯膽破功 - 財經 台股慘崩3600點 空手散戶能撿？專家6字洩密 - 即時 台積電大暴彈！台股猛飆逾300點 9千點到手 - 即時 最血腥1天！油價又自殺24％ 兇手是OPEC老大 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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