《國際社會》南韓新冠確診新增87例，中日韓外長將共商防疫合作 10:002020/03/20 時報資訊 柯婉琇綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 韓國疾病管理本部周五宣布，新型冠狀病毒感染確診病例新增87人，累計確診病例達8,652例。死亡病例新增3人，累計死亡病例達94人。 在新增的87例中，34例在大邱，13例在慶尚北道，首都首爾市新增17例。境外移入新增1例，累計達17例。 南韓外交部宣布，中國、日本與韓國外交部長周五將舉行視訊會議，以強化在應對新冠肺炎大流行上的合作，除了交換本國疫情資訊之外，三國外長亦將討論如何防止疫情持續擴散，同時能維持經濟交流與人際交往。 (時報資訊) #新增 #外長 #確診病例 #死亡病例 #例在 也許您會感興趣 推薦閱讀 大陸15日新冠肺炎新增確診16例、死亡14例 09:392020/03/16 兩岸 杭州本地確診病例「清零」 12:032020/03/16 兩岸 疫情此消彼長 國際確診病例超陸 04:092020/03/17 焦點新聞 海南新冠住院患者僅剩1例 09:242020/03/17 兩岸 陸31省份新增新冠肺炎21例 湖北新增1例 10:512020/03/17 兩岸 陸新冠肺炎死亡3,237人 累計確診8.08萬例 16:552020/03/18 兩岸 陸31省份17日新增確診13例 湖北增1例 12:402020/03/18 兩岸 國內確診首度破百 今暴增23例 14:592020/03/18 生活 新增8例確診 其中7例境外、1例本土 13:392020/03/19 生活 大陸近7日新冠肺炎確診 境外輸入占84.55％ 18:262020/03/19 兩岸 財經熱門新聞 航空業遇浩劫先別碰！謝金河報明牌：這檔可以找買點 - 財經 台股慘崩3600點 空手散戶能撿？專家6字洩密 - 財經 川普不忍了！美「適當時機」介入沙俄原油價格戰 - 財經 - 旺報 台股跌破10年線！學者建議：保本就買台積電 - 財經 大空頭騙不到散戶買股 爆大股東出狠招 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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