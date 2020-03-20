韓國疾病管理本部周五宣布，新型冠狀病毒感染確診病例新增87人，累計確診病例達8,652例。死亡病例新增3人，累計死亡病例達94人。

在新增的87例中，34例在大邱，13例在慶尚北道，首都首爾市新增17例。境外移入新增1例，累計達17例。

南韓外交部宣布，中國、日本與韓國外交部長周五將舉行視訊會議，以強化在應對新冠肺炎大流行上的合作，除了交換本國疫情資訊之外，三國外長亦將討論如何防止疫情持續擴散，同時能維持經濟交流與人際交往。

(時報資訊)