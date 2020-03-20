桃園市龜山區18日清晨發生一件住宅火警，靠著119執勤員線上指導受困民眾以毛巾或衣物床單等塞住下方門縫以防濃煙侵入房間，在窗邊待救，並告知現場消防人員有關受困民眾相對位置，5名民眾順利獲救，而這名執勤員就是桃園市政府消防局救災救護指揮中心小隊長楊超鈞。

拿下全國消防機關救災救護指揮中心績優執勤人員「三連霸」的楊超鈞，消防工作22年中，有逾13年都在指揮中心從事線上執勤工作。每天在電話的那一頭，不厭其煩地重複同樣的工作，他笑說，想到那些因為指導而成功獲救的民眾，就沒有職業倦怠了。

從事執勤員工作，楊超鈞笑說，最大的收穫大概就是被太太說「脾氣變好了」。他解釋，因為在電話上常常會遇到口氣、態度很不好的民眾，「他們在很緊急的情況，所以焦急的情緒讓他們沒辦法注意口氣」，這時候只能慢慢的跟他們說明，站在他們的立場，用同理心來了解事情，「也一直跟他們說，會儘速派人車到現場處理」。

一上線就是聚精會神，楊超鈞指出，這份工作就是需要在最短的時間，做出最好、最有效率的判斷，因為民眾都希望盡快能看到消防人員或脫困。他印象深刻、也最有成就感的案件，就是泰豐輪胎廠大火。他說，當時現場火勢一度失控，後來調派了機場消防隊的高效能化學車到現場，「遠遠的打」，一下子就把火勢控制住了。

說起話來相當正面樂觀，楊超鈞表示，平常靠著運動紓壓，也會趁著到處騎腳踏車來認識轄區。他說，有一些小巷弄，很少接觸就不太熟，放假騎著車，就會去繞繞，「現在已經是聽到地址，腦中就有畫面，知道在哪一個位置、該派哪一個分隊」，這份工作要做得好，就是轄區要熟。

民眾遇到各種緊急事件，第一個反應都是打119，如果執勤員越能冷靜判斷電話另一頭的情況，越能更有效率地協助民眾。楊超鈞三度拿下全國消防機關救災救護指揮中心績優執勤人員，他歸功於長官的細細叮嚀，以及在工作時能維持的平常心。也因為拿下三連霸，楊超鈞也將升格為「執勤官」，以母雞帶小雞的角色，指導更多執勤員在線上服務民眾。

(中時 )