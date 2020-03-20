警政署昨天起進行全國大掃黑，刑事局與嘉義市刑大與水上分局，長期蒐證發現嘉義水上鄉代會主席林家緯涉及教唆一起多年前民宅槍擊案，昨天動員大批員警前往鄉代家中搜索，當場查獲子彈等贓物，並將林與4涉案嫌疑人帶回偵辦。

據了解，警方長期布線發現，無黨籍的水上鄉代林家緯涉嫌2018年涉及教唆一起住宅槍擊案，刑事局及嘉義市刑大、水上分局經過長期蒐證，認為林涉嫌重大，昨天進行大掃黑時，持搜索票前往林宅搜索，現場搜出數發子彈，同時也將林家緯及另外4名涉嫌人帶回偵辦。

(中時電子報)