台股連日來重挫，19日在投資人恐慌性賣壓下，指數創下近3年半新低。國安基金為穩定市場信心，今（20日）進場護盤，台股早盤一路開高走高，強彈逾400點，重新站上9千點，而台積電也大漲10元，回到258元左右。對此，就有網友發文詢問，「今天股市是不是穩了？」。

台股今年來市值蒸發8.45兆元，逼近全年GDP的五成水準，投資人損失慘重。原本市場預估，國安基金進場護盤容忍極限在10年線9,110點，豈料，台指期18日受到歐洲股市接連下挫、國內一口氣暴增23起病例，並啟動非本國籍人士一律禁止入境的「類鎖國政策」，再加上美股影響，導致多頭人氣潰散。昨19日台股十年線保衛戰拉警報。

據了解，國安基金表示，考量近期股市大幅下挫，似有顯著影響民眾信心情事，將依「國安基金設置及管理條例」第8條規定，於19日召開臨時委員會議，就國內外疫情進展、經濟情勢及金融資本市場動態充分討論，如認有資本市場及其他金融市場失序或損及國家安定之虞等情事：「將採行必要措施，達成穩定國內股市」任務。

今20日上午，5,000億元規模的國安基金宣布進場護盤，央行降息一碼，金管會祭出禁空令，台股20日開盤135點，開在8,816.86點，台積電（2330）開在258.5左右，上漲10.5元，在台積電登高一呼下，台股加權指數早盤站回9,000點關卡。

美國聯準會宣布支持貨幣市場基金、並將美元流動性交換機制的合作國家擴增九國，再加上歐洲央行祭出量化寬鬆貨幣政策、油價暴漲，終於帶動美國四大指數19日反彈，由科技、能源類股領軍攀高。

對此，網友mylove2256就在批踢踢「股版(Stock)」，以「今天是不是穩了」為題發文詢問，稱「現在試撮一片看好，金融股權值股全部跟著大漲，昨天沒進場抄底的，是不是要瑟瑟發抖了！大家準備好了嗎？」。

其他網友也紛紛回應「今天穩了，但下週不穩」、「這氣氛看來還要跌，08初跌段一樣大家反彈當轉折，趁今天趕快跑」。但有網友突破盲腸「今天是讓你跑的」。

(中時電子報)