大陸國家衛生健康委員會20日公告，3月19日大陸全境報告新增確診病例39例，全部為境外輸入，新增死亡病例3例。世界衛生組織祕書長譚德塞19日在日內瓦表示，大陸首次報告無新增新冠肺炎確診病例，「這是驚人的成就」。

新華社報導，譚德塞當天在例行疫情簡報會上說，目前全球新冠肺炎確診病例超過20萬例，死亡病例超過8000例，但大陸首次報告無新增確診病例，「這是一個驚人的成就」。

譚德塞說，世衛組織已向68個國家運送了個人防護裝備，向120個國家運送了150萬套新冠病毒檢測試劑盒。世衛組織正根據一份來自大陸的協議供應商名單安排採購抗疫物資，目前正在敲定最後細節。

譚德塞指出，目前許多國家對檢測設備、個人防護裝備等的需求都很大，「未來物資短缺仍將是一個挑戰」，世衛組織目前正向私營部門尋求支持。

譚德塞表示，超過70％的國家建立了國家預防和應對計畫，89％的國家具備實驗室檢測能力，70％以上正在展開新冠肺炎監測，68％擁有多部門合作協調機制，「但這還不夠，我們期望所有國家，無論是否出現病例，都做好準備」。

他說，在大陸共用新冠病毒基因序列僅60天後，首個新冠肺炎疫苗試驗也已經開始，首位入組志工已經接受試驗性疫苗注射，這是一個前所未有的科學勝利。

(中時 )