杜汶澤發文。（圖／翻攝自杜汶澤臉書）

近日新冠肺炎疫情蔓延，除了搶口罩外，超市或大賣場不時會出現一股搶購物資的恐慌潮，最近港星杜汶澤發文透露家裡米缸沒米，他便出1箱口罩找好友何韻詩換米，卻僅換到兩個手掌大小的1小袋米，不由得發文自嘲：「我是不是被騙了」。

杜汶澤和何韻詩等人先前因反送中等政治運動的立場結為好友，18日他發文說家中米缸空了，只好拿一箱口罩去換米，「不知道我是不是被騙了，這米也太小包」，而何韻詩也同步發文說，正所謂出外靠朋友，沒辦法出外也是要靠朋友，因自己物資充裕加上敗家性格，先前一有口罩就搶著送人，最近才發現公司口罩快沒了，有人願意交換當然欣然接受。

何韻詩最後笑說：「謝謝這位型男親自送了一盒口罩過來，我會努力忍住不會再亂送人」，粉絲回應：「情與義，值千金」、「杜汶澤這生意有點不划算啊」、「他嫌妳米太小包了」，另也有人酸何韻詩：「回加拿大抗疫吧！香港不是妳的家」。

(中時電子報)