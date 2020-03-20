全球新冠肺炎疫情肆虐，許多台灣留學生紛紛逃難回台，而最近爆出的幾例案58和64，兩人為西班牙同校同系學生，現又傳出案80也與2人有關，指揮中心現正緊急採檢37人。。

根據指揮中心公布的資料指出，案58為北部20多歲女性，今年1月至西班牙就學，3月12日曾出現體溫偏高，13日返國時，經發燒篩檢站採檢送驗確診，目前收治負壓隔離病房。

而案64為北部20多歲男性，去年8月底至西班牙就學，3月12日入境、16日確診。且兩人再西班牙為同校同系的學生，雖互不認識，但該校先前已有確診病例並停課，目前已掌握2人接觸者共55人，將持續追蹤其他接觸者。

另外，3月18日公佈的案80是名北部20多歲女性，在3月17日因身體無力、鼻塞就醫，經採檢後確診。據悉，也是同系所學生，目前已掌握該校返台學生62名，其中37人需要採檢，已採檢28人，其餘就醫規定，進行14天居家檢疫。

(中時電子報)