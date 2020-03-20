PTT網站PO文者回應，只是在路邊買飲料突發奇想的文章。（摘自PTT網站）

社會上出現搶購囤積民生物資潮，調查局發現PTT網站「問卦」，17日出現一則「台灣量販店什麼時候會開始有搶購潮？」的發文，假訊息防制中心將溯源追查，如果有鼓吹民眾囤積物資，將依相關法令嚴辦。

不過，PTT網站在20日則出現原PO文者的回應，發文者指出，那則問卦是他發的，只是在路邊買飲料突發奇想的文章，後來看到推文說有煽動的疑慮就掉了。

調查局假防中心指出，依目前初步調查，這則PTT的發文也是「轉發」，動機可能並不單純，將持續深入追查。

(中時 )