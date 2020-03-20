PTT釀囤貨潮 調查局追源頭 10:222020/03/20 中時 張孝義 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 國內大賣場出現民生物資搶購潮。（圖／家樂福提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 PTT網站PO文者回應，只是在路邊買飲料突發奇想的文章。（摘自PTT網站） 社會上出現搶購囤積民生物資潮，調查局發現PTT網站「問卦」，17日出現一則「台灣量販店什麼時候會開始有搶購潮？」的發文，假訊息防制中心將溯源追查，如果有鼓吹民眾囤積物資，將依相關法令嚴辦。 不過，PTT網站在20日則出現原PO文者的回應，發文者指出，那則問卦是他發的，只是在路邊買飲料突發奇想的文章，後來看到推文說有煽動的疑慮就掉了。 調查局假防中心指出，依目前初步調查，這則PTT的發文也是「轉發」，動機可能並不單純，將持續深入追查。 (中時 ) #ptt #發文 #調查局 #物資 #中心 也許您會感興趣 推薦閱讀 韓國首都圈又爆新冠肺炎群聚感染 教會46例確診 15:432020/03/16 國際 入境台灣14天內 奇美醫18日起謝絕入院 15:112020/03/18 生活 防疫物資再增酒精 不當行為最高關5年 15:182020/03/18 生活 荒謬疫情假消息裝甲車舊照片竟上凱道 16:332020/03/18 社會 調查局查囤積民生物資 受理59件 17:172020/03/18 社會 短評／自爽，請先關門 04:102020/03/19 時論廣場 確診案例破百 民眾搶物資 量販：人潮多3、4成 03:062020/03/19 財經 囤物資只是囤體重！醫護：義大利有斷糧嗎？ 18:582020/03/19 日常 10檔類鎖國概念股相對抗跌 04:102020/03/20 證券．權證 自稱調查局學員劈腿學姊 調查局徹查PO文渣男 09:552020/03/20 社會 社會熱門新聞 妙齡女跌落高雄捷運紅線軌道 列車煞車不及撞上身亡 - 社會 夫妻人工受孕懷雙胞胎 出生一看崩潰是「別人的種」 - 社會 PTT爆料知道確診高中 鄉民崩潰 - 社會 張榮發遺囑有效 北院判張國煒勝訴關鍵曝光 - 社會 天母家樂福貨架空蕩蕩 民眾：要打仗了嗎 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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