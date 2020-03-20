全球政府與央行接力推出規模龐大的財政與貨幣激勵方案，帶動隔夜美股反彈收高，道瓊指數收復20000點大關，以及受到國際原油價格飆升提振，周五香港恆生指數開漲2.02%，為22147.34點。國企股(H股)開漲2.57%，為8780.03點。重量級藍籌股走高，長實集團開漲4.07%，領漲藍籌股。美國期油價格盤後飆漲35%，石油股上揚，中國油氣控股大漲33.93%，中海油漲5.63%，中石油漲4.04%。

(時報資訊)

#全球 #上揚 #開漲 #美股 #飆升