《港股》美股反彈＋油價飆升，恆指開漲2.02％ 10:172020/03/20 時報資訊 柯婉琇綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 全球政府與央行接力推出規模龐大的財政與貨幣激勵方案，帶動隔夜美股反彈收高，道瓊指數收復20000點大關，以及受到國際原油價格飆升提振，周五香港恆生指數開漲2.02%，為22147.34點。國企股(H股)開漲2.57%，為8780.03點。重量級藍籌股走高，長實集團開漲4.07%，領漲藍籌股。美國期油價格盤後飆漲35%，石油股上揚，中國油氣控股大漲33.93%，中海油漲5.63%，中石油漲4.04%。 (時報資訊) #全球 #上揚 #開漲 #美股 #飆升 也許您會感興趣 推薦閱讀 美國秩序的終結？ 04:102020/03/16 時論廣場 《美股》美網購訂單飆升，亞馬遜將招聘10萬倉儲物流員工 11:252020/03/17 財經 避險沒得選！美國零利率 美元卻越走越強 14:392020/03/17 財經 25年來首次 香港失去全球最自由經濟體寶座 15:182020/03/17 財經 《美股掃瞄》政府央行聯手救市，美股強勁反彈 08:352020/03/18 財經 《美股掃瞄》美股消息面：憂需求染疫，油價再創逾4年新低 09:432020/03/18 財經 《日股》日經225指數晨收漲1.74％，富士軟片飆升14.74％ 12:162020/03/18 財經 新冠疫情飆升 倫敦封城倒數 2萬英軍待命 10:392020/03/19 軍事 大陸境外輸入北京病例飆升 留學生佔4成 17:592020/03/19 兩岸 北京境外輸入確診病例飆升 占比逾6成 04:102020/03/20 全球財經 財經熱門新聞 航空業遇浩劫先別碰！謝金河報明牌：這檔可以找買點 - 財經 台股慘崩3600點 空手散戶能撿？專家6字洩密 - 財經 川普不忍了！美「適當時機」介入沙俄原油價格戰 - 財經 - 旺報 台股跌破10年線！學者建議：保本就買台積電 - 財經 大空頭騙不到散戶買股 爆大股東出狠招 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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