新光鋼(2031)決議今起買回7,000張庫藏股，買回每股價格在12.01-41.76元。因股價跌深，隨著台股強彈，今早開高走高強攻漲停18.85元。

新光鋼董事會決議，為維護公司信用及股東權益。將自3月20日至5月19日執行庫藏股，預計買回700萬股，預定買回股份占公司已發行股份總數之比率為2.25%。

新光鋼已公布2019年財報，公司去年獲利下滑，EPS 0.39元，仍擬大方派發每股現金股利0.8元，以今早股價18.85元計，殖利率約為4.2%。

(時報資訊)