《鋼鐵股》庫藏股激勵，新光鋼漲停 10:172020/03/20 時報資訊 沈培華 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新光鋼(2031)決議今起買回7,000張庫藏股，買回每股價格在12.01-41.76元。因股價跌深，隨著台股強彈，今早開高走高強攻漲停18.85元。 新光鋼董事會決議，為維護公司信用及股東權益。將自3月20日至5月19日執行庫藏股，預計買回700萬股，預定買回股份占公司已發行股份總數之比率為2.25%。 新光鋼已公布2019年財報，公司去年獲利下滑，EPS 0.39元，仍擬大方派發每股現金股利0.8元，以今早股價18.85元計，殖利率約為4.2%。 (時報資訊) #新光鋼 #買回 #每股 #鋼鐵股 #庫藏股 也許您會感興趣 推薦閱讀 新冠疫情開金融業之先 京城銀董事會決議買回庫藏股 08:532020/03/17 財經 大亞17日起實施庫藏股 將買回1萬張自家股票 10:262020/03/17 財經 大空頭騙不到散戶買股 爆大股東出狠招 00:032020/03/19 財經 首家金控！ 開發金 啟動15萬張庫藏股 04:102020/03/19 金融．稅務 新光鋼董事會決議買回庫藏股 買回金額上限28.95億元 17:452020/03/19 財經 和勤3月20日至5月19日買回庫藏股300萬股 20:412020/03/19 財經 全新擬配息2.5元 20日實施庫藏股 22:022020/03/19 財經 股市看板－和勤精機 買回庫藏股300萬股 04:102020/03/20 證券．權證 《金融股》王道殖息率7.38％，啟動庫藏股 08:012020/03/20 財經 《半導體》威剛祭庫藏股，區間價27.5-101.3元 08:522020/03/20 財經 財經熱門新聞 航空業遇浩劫先別碰！謝金河報明牌：這檔可以找買點 - 財經 台股慘崩3600點 空手散戶能撿？專家6字洩密 - 財經 川普不忍了！美「適當時機」介入沙俄原油價格戰 - 財經 - 旺報 台股跌破10年線！學者建議：保本就買台積電 - 財經 大空頭騙不到散戶買股 爆大股東出狠招 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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