《商情》技術性買盤進場，周四美國玉米期貨止跌反彈 10:172020/03/20 時報資訊 鄧凱綺 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 周四芝加哥穀物期貨全面勁漲，其中美國玉米期貨自3年半低點反彈，受助於原油價格大幅反彈漲勢，激勵技術性買盤進場，5月玉米漲10.25美分，至345.5美分。 另外，因近期價格走低，提振買家低接力道，在出口需求有望回升帶動下，而冠狀病毒爆發後，引發投資人對供給短缺的預期，帶動糧食需求增加，支撐大豆和小麥期價也揚升，終場5月大豆期貨漲17.75美分，至843.25美分，5月小麥漲26.75美分，至535美分。(商品行情網) (時報資訊) #期貨 #技術性 #買盤 #進場 #小麥 也許您會感興趣 推薦閱讀 國外指數期貨贏家專欄－恐慌情緒升溫 美股期貨避險 04:102020/03/17 證券．權證 黃金期貨收跌2％ 白銀暴跌12％ 06:012020/03/17 財經 《國際金融》川普口頭救市，美股期貨漲停 10:172020/03/17 財經 竹北小麥田收割 黃金麥田為提高自給率 15:212020/03/17 生活 彰化縣長化身農婦麥向大城 推廣在地新鮮小麥 13:352020/03/19 生活 元大期營運再成長 發放現金股利3.2元創新高 15:192020/03/19 財經 國安基金決議進場 最快明天護市 19:032020/03/19 財經 台灣救市三猛藥齊下… 護盤 04:092020/03/20 財經要聞 元大期營運再成長 股息3.2元創新高 04:102020/03/20 證券．權證 彰化麥向大城 推廣混搭安心農特產 04:102020/03/20 地方新聞 財經熱門新聞 航空業遇浩劫先別碰！謝金河報明牌：這檔可以找買點 - 財經 一場殺戮！老謝4字曝散戶心魔 - 財經 台股慘崩3600點 空手散戶能撿？專家6字洩密 - 財經 爭取到了！中壽今年將發現金股利 - 財經 - 工商 元大原油ETF賣掉才喊不下市！網分析藏內幕 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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