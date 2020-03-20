周四芝加哥穀物期貨全面勁漲，其中美國玉米期貨自3年半低點反彈，受助於原油價格大幅反彈漲勢，激勵技術性買盤進場，5月玉米漲10.25美分，至345.5美分。

另外，因近期價格走低，提振買家低接力道，在出口需求有望回升帶動下，而冠狀病毒爆發後，引發投資人對供給短缺的預期，帶動糧食需求增加，支撐大豆和小麥期價也揚升，終場5月大豆期貨漲17.75美分，至843.25美分，5月小麥漲26.75美分，至535美分。(商品行情網)

(時報資訊)