環拓科技（7507）在今（20）日掛牌興櫃股票，掛牌價21.6元，產業別是其他業，主辦券商是台新證券。

根據櫃買中心資料顯示，環拓科技公司主要經營業務是設備整廠輸出、熱裂解核心技術服務、環保碳黑、再生油品、蒸汽、鋼絲、廢輪胎、廢橡膠處理等。該公司107年營收3億7,782萬元，稅後盈餘6,977萬元，每股盈餘0.82元；自結108年營收2億8,676萬元，稅後盈餘582萬元，每股盈餘0.06元。

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