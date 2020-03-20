環拓科技今日以21.6元掛牌興櫃 10:222020/03/20 工商 林燦澤 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 環拓科技（7507）在今（20）日掛牌興櫃股票，掛牌價21.6元，產業別是其他業，主辦券商是台新證券。 根據櫃買中心資料顯示，環拓科技公司主要經營業務是設備整廠輸出、熱裂解核心技術服務、環保碳黑、再生油品、蒸汽、鋼絲、廢輪胎、廢橡膠處理等。該公司107年營收3億7,782萬元，稅後盈餘6,977萬元，每股盈餘0.82元；自結108年營收2億8,676萬元，稅後盈餘582萬元，每股盈餘0.06元。 (工商 ) #環拓 也許您會感興趣 推薦閱讀 展碁國際 申請登錄興櫃 環拓20日掛牌 04:102020/03/16 證券．權證 《店頭市場》環拓科技20日上興櫃 12:502020/03/16 財經 財經熱門新聞 航空業遇浩劫先別碰！謝金河報明牌：這檔可以找買點 - 財經 一場殺戮！老謝4字曝散戶心魔 - 財經 台股慘崩3600點 空手散戶能撿？專家6字洩密 - 財經 爭取到了！中壽今年將發現金股利 - 財經 - 工商 元大原油ETF賣掉才喊不下市！網分析藏內幕 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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