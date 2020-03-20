晶華國際酒店集團旗下晶華、晶英以及捷絲旅全台13家酒店，4月7日至5月30日將再度攜手台灣高鐵力推「搭高鐵遊台灣‧住晶華享優惠」的購票折扣，透過集團旗下各酒店的官網訂房、無論任何房型或專案，皆可以7折的優惠價格加購高鐵車票，北高來回每人可節省近千元的花費，一家四口出遊可節省的高鐵費、正可以拿來支付飯店的住宿費用，聰明消費，現在正是好機會。

以捷絲旅三重館為例，近日推出3,999元的「雙宿雙饗」專案，可以住一晚捷絲旅三重館的行政套房、大啖美國頂級肋眼牛排、再贈送一張捷絲旅礁溪館的溫泉度假住宿券，每人每晚平均僅需約1,000元，和從高雄搭高鐵北上度假、7折購票後所節省的895元旅費相比，只多出100元左右。

受到疫情影響，旅遊市場上出現一股「不行」、也「不想」出國旅遊的氛圍，消費者手上持有的預算以及年假便轉向國內旅遊，安排一趟行程豐富的島內旅行，成為時下流行的休閒選項。

消費者國內旅遊時所使用的交通工具，除了自駕車之外、高鐵是最為廣泛被使用的選項，尤其是暢遊台灣西半部各大城市或旅遊景點時，台灣高鐵提供了極高的效率以及絕對的便利。

晶華國際酒店集團與台灣高鐵從去年開始就積極推動「鐵＋酒」(高鐵加酒店)的旅遊概念，期望從方便消費者、為消費者節省行程旅費的角度出發，在飯店官網的訂房頁面上架構直接購買高鐵票的機制，透過一站式購足的服務介面，提供消費者最方便的訂購方式以及最難得的優惠價格。

晶華國際酒店集團旗下三個品牌、共計13家酒店都有提供這項操作便利的優惠活動，無論是高鐵沿線大城--台北、台南、高雄，或是搭乘高鐵再轉乘至東部的宜蘭、礁溪、花蓮以及太魯閣國家公園等地，都可以選擇入住晶華酒店、晶英、晶泉丰旅、捷絲旅並加購高鐵7折票。加上各飯店近日都推出許多住房與餐飲折扣方案，消費者可享有三重、甚至四重的優惠。

(中時 )