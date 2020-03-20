加州州長紐松下全州禁足令 要4000萬民眾待在家

為了防止新冠肺炎疫情蔓延，加州州長紐松（Gavin Newsom）19日下令，要全州4000萬居民都待在家裡。

據美聯社和CNN新聞網等媒體報導，紐松要求限制一切非必要的活動，以防控嚴重威脅加州醫療系統的新冠肺炎。「這是我們需要做出艱難決定的時刻，」他說，「我們需要認清現實。」

(中時電子報)