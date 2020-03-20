防新冠！加州下禁足令 要4000萬居民待在家 10:282020/03/20 中時電子報 楊幼闌 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 為了防控新冠肺炎疫情，加州州長紐松（Gavin Newsom，見圖）已對全州4000萬居民下禁足令。（美聯社） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 加州州長紐松下全州禁足令 要4000萬民眾待在家 為了防止新冠肺炎疫情蔓延，加州州長紐松（Gavin Newsom）19日下令，要全州4000萬居民都待在家裡。 據美聯社和CNN新聞網等媒體報導，紐松要求限制一切非必要的活動，以防控嚴重威脅加州醫療系統的新冠肺炎。「這是我們需要做出艱難決定的時刻，」他說，「我們需要認清現實。」 (中時電子報) #武漢肺炎 #新型冠狀病毒 #全球 #加州 #美國 #新冠肺炎 #禁足令 #4000萬 #在家 也許您會感興趣 推薦閱讀 台美防疫！ 發表聯合聲明 11:372020/03/18 政治 MLB》洋基小聯盟第2人感染新冠 14:372020/03/18 體育 蘇揆：台美聯合聲明將合作防疫 15:342020/03/18 政治 韓職防疫 戴口罩比賽超級狂 16:192020/03/18 體育 疫情不宜出國 CATCHPLAY＋以電影帶民眾環遊全世界 20:112020/03/18 娛樂 首見美入境個案 3人紐約返台確診 23:002020/03/18 生活 嚴德發：5月份後備教召暫停 10:512020/03/19 軍事 北市國小委外運動館球友染疫 活動中心、泳池暫封閉 13:102020/03/19 生活 在家工作帶動科技股！美股收復2萬點大關 07:442020/03/20 國際 NBA》麥基妹妹澄清：我哥沒感染新冠 09:352020/03/20 體育 國際熱門新聞 傻眼！盼國家擺脫疫情 信徒竟辦萬人祈禱會 - 國際 加州新冠肺炎示警 未來8周56％人恐感染 - 國際 義大利新冠肺炎3405死 超越大陸 米蘭醫崩潰：已沒在數死者 - 國際 防新冠！加州下禁足令 要4000萬居民待在家 - 時事 新冠疫苗大戰 陸拚死也要贏老美 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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