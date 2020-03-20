針對新冠肺炎疫情對東京奧運所造成的影響，國際奧會於17日發布公報，表示現階段仍致力東奧如期舉行，中華奧會19日參與國際奧會與亞洲區共45個國家奧會進行的視訊會議，顧問孫立群今天轉述國際奧會主席巴赫（Thomas Bach）在會議中重申的公報重點，將以負責任的態度行事，以運動員為核心考量，不會為了經濟利益犧牲運動員權益。奧會新聞稿全文如下：

針對外界關切新冠肺炎疫情對2020東京奧運籌備進度造成的影響，國際奧會於2020年3月17日發布公報，表示現階段仍致力於如期舉行2020年東京奧運會，並密集與各國際單項運動總會、運動員代表及各國家奧會進行諮商會議。

中華奧會於3月19日參與國際奧會與亞洲區共45個國家奧會進行的視訊會議，國際奧會主席Thomas Bach在會議中重申公報重點，表示國際奧會將以負責任的態度行事，以運動員為核心考量，同時與世界衛生組織、東京奧運籌備會、日本及東京都政府組成專案小組，密切監控疫情發展，並請各界共同合作遏制病毒的擴散。

為順利舉辦2020東京奧運，國際奧會將遵循下列2項原則：

1. 保護所有人員的健康，支持遏制病毒的擴散。

2. 保障運動員及奧林匹克運動的權益。

巴赫已與各國共220名運動員代表舉行電話會議，並再次重申運動員的健康福祉為首要考量，強調不會因經濟利益而堅持舉辦。有關東京奧運參賽資格，截至目前已有57%的選手取得資格，仍有43%的參賽席次尚未分配。國際奧會與各國際運動總會將依下列原則，針對取得資格的規定進行務實且必要的調整。

1. 所有已分配之席次仍歸原取得之國家奧會及選手。

2. 在能維持公平參賽的前提下，透過現有資格賽事分配。

3. 針對取得參賽資格的規定及所有剩餘席次的分配進行必要調整：

A. 依照比賽成績，如國際排名或過去成績，及

B. 符合現有奧運資格取得規定的原則，如採用排名或洲際/區域賽事成績。

孫立群表示，面對新冠肺炎全球延燒，雖然我國疫情相對穩定，但對於像奧運這樣的大型國際賽事，必須審慎面對。中華奧會將持續觀察國際疫情動態，並與國際奧會、東京奧運籌備會及體育署保持緊密聯繫，以代表團的安全與健康為最優先考量，現階段全力準備組團工作，以東京奧運如期參賽為目標，目前代表團陣容中也規畫防疫專家隨行，讓中華代表團能夠沒有後顧之憂的出國比賽、為國爭光。

(中時 )