歐洲五大足球聯賽皆遭新冠疫情癱瘓，西甲卻有一些球隊不願檢驗肺炎。皇家維戈塞爾塔發表聲明：「把檢驗資源留給更需要的人。」話雖如此，球團其實已經自身難保了，阿拉維斯體育15人中鏢，瓦倫西亞全隊35%成員被驗出感染肺炎。

皇家瓦亞多利的發言人表示：「因為全隊都沒有症狀，所以不需要驗。」這個病毒最厲害的就是無症狀傳染，但是檢驗資源有限，他們願意把檢驗機會讓給有症狀的人。運動員優先獲得檢測確實曾引來一些爭議。西國感染數已超過1.7萬人，死亡超過800人，也有超過千人康復。

當地首長Isabel Diaz Ayuso指出，西國首都馬德里預估會有80%民眾受感染，而且全區人口15%是屬於抵抗力較差的族群(高齡與慢性病)。西國已有21歲足球教練染上新冠肺炎於本周去世，是西國體壇死亡首例，但他同時被診斷出罹患白血病，缺乏抵抗力才讓病情急速惡化。

(中時電子報)