5千億元國安基金上膛！國安基金19日召開臨時委員會議，決議授權國安基金進場，最快20日就會進場護市。不過，對於政府護盤，群益期貨分析師容逸燊認為，這樣舉動短期是有效果的，但長期效果難判定，建議投資人目前最好的操作策略就是「反彈後減碼」。

對於國安基金進場護市，財政部長蘇建榮指出，這是國安基金第七度進場，是「超前部署」。台股上周相較國際股市跌幅有限，但本周以來相對跌深，更重要的是歐美的疫情近二周以來快速惡化，台灣股市所面臨的情況以及金融市場的動盪「前所未有」，恐慌預期心理愈來愈重，因此決定提前召開國安基金臨時委員會議授權國安基金進場。

而台股今日在國安基金護盤下，開盤大漲逾320點，收復9000點大關。

不過，《ETtoday新聞雲》報導，容逸燊認為，國安基金護盤等機制在短期內或許可有效止住跌勢，但若新冠肺炎還未有效控制，股市長期還是偏向悲觀態勢。因此他認為，現在最好投資就是等「反彈後減碼」的保險策略。

(中時電子報)