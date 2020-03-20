港式飲茶是台灣人喜愛的美食之一，蒸籠裡的燒賣、鮮蝦垂涎欲滴！雞蛋仔、蛋塔美味顏質高，以蒸籠推車復古也時尚！「點8號」星級點心專賣店第一家門市(光復店)做全新改裝，新裝潢的店面於3月21日登場，也推出全新菜「春之甜蜜」系列並有優惠，凡來店用餐「蒸籠推車 買一送一」活動，點餐「外帶自取」享餐點85折。

鮮蝦粉絲煲。（點8號提供）

迎接三月春天的來臨，推出之新菜包含：能增加〈抵抗力〉的新鮮炒物、湯品，推薦：豉油皇鮮蝦、竹笙香菇燉雞湯、藥膳雞湯、北菇鮑魚粥、香菇滑雞粥、豉汁排骨粥。能增加〈好心情〉的開味麵飯、煲仔。

「點8號」新菜推薦。（點8號提供）

鳳爪排骨煲仔飯、黑椒牛肉粉絲煲、椒鄉麵、餐肉蛋潮醬公仔麵、梅花豬公仔麵。還有一系列能讓人很甜蜜的港式甜點與飲品，自由口味搭配的「點8雞蛋仔」、創新風格新蛋塔「黑糖麻糬、珍珠奶茶、雲朵飄飄」、港式經典「花生、起司」西多士、繽紛華麗的冰沙系列…等新菜。

雙味新品蛋塔-珍珠奶茶+雲多飄飄。（點8號提供）

港式的蛋塔就是使用千層酥皮層層製成，一口咬下外酥內軟的口感相當有層次，除了傳統的雞蛋香外。本次「春之甜蜜」新菜；更特別推出(黑糖麻糬)加入具有補中益氣的黑糖，以麻糬的QQ口感，更讓人一口接一口。

點8雞蛋仔。（點8號提供）

還有風靡全球暢銷之(珍珠奶茶)風味；及讓人吃了能心曠神怡的(雲朵飄飄)棉花糖，搭配蛋塔原有的鮮奶油以增添濃郁的奶香，上層呈焦黃色，歡迎來品嚐創意港式飲茶新風味。

(中時電子報)