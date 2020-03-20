儘管勇士到現在仍然表態他們的球員不會接受新冠病毒檢測，可是根據《ESPN》記者拉夢娜20日爆料，整個NBA聯盟第1個接受新冠病毒檢測的球員，竟然是勇士當家球星柯瑞，也代表勇士總管邁爾斯先前強調球隊無人受測是在說謊！

拉夢娜指出，自從新冠肺炎疫情爆發，NBA始終密切關心疫情發展情況，直到2月底，新冠肺炎出現在美國逐漸擴散的跡象，NBA才開始決定只要球員、教練或相關工作人員出現症狀，就應該接受新冠病毒檢測，避免疫情持續擴大。

結果柯瑞3月6日傷癒復出之後，隨即開始出現流感症狀，勇士3月8日隨即對柯瑞進行流感檢測，卻公開否認進行新冠病毒檢測，可是勇士總教練科爾忍不住爆料，他相信柯瑞當時已經接受新冠檢測，因為科爾很擔心柯瑞染上新冠病毒。

NBA第1個感染新冠肺炎的戈貝爾，是在3月12日爵士與雷霆賽前接受檢測呈現陽性，代表柯瑞比起戈貝爾接受新冠病毒檢測還要早了4天，說柯瑞是NBA第1個接受新冠檢測的球員，應該並不為過，儘管勇士到現在仍然死不承認！

(中時 )