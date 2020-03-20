新冠肺炎(COVID9-19)全球疫情蔓延，為防止群聚感染，蘋果(Apple Inc.)在中國大陸的供應鏈緩速復工，有不少業界報導都指出影響了產品供應情況。稍早之前，蘋果官網無預警祭出限購令，且並沒有對外解釋原因。令人不禁推測，這項政策也是受到疫情影響所致。

由於新冠肺炎疫情在中國大陸以外的地區快速擴大，先前蘋果已經宣布將關閉大中華地區外的 Apple Store 直營店，台灣地區蘋果直營店維持正常營運。除了關閉直營店，蘋果也在特定地區啟動在家工作，並針對疫情管控與相關協助予以捐款。蘋果旗下的 Apple News 先前也針對新冠肺炎疫情進行了專題報導。而針對疫情影響市場需求及供應鏈的情況，蘋果已提早預警 2020 財年 Q2 營收恐無法達到目標。受到疫情所致的最新影響，則是蘋果在多國官網實施了產品限購令，涉及了 iPhone、iPad Pro、MacBook Air 以及 Mac Mini 等產品。

根據外媒報導，蘋果在官網啟動的產品限購令。經查蘋果台灣官網，限購令也同步在台實施。限購範圍包含每個人只能購買同款 iPhone 兩支、Mac mini 限購 5 部。根據確認，iPhone 限購令僅限同款 iPhone，如果使用者在同一筆消費中選購了 3 支 iPhone 11，會出現要調整產品數量的提示；但是如果在同一訂單中選購 2 部 iPhone 11、2 部 iPhone XR，則不受限制，訂單可以成立。目前在台灣官網，iPhone 8、iPhone 8 Plus、iPhone XR、iPhone 11 以及 iPhone 11 Pro、iPhone 11 Pro Max 全都受到限購令影響，同一訂單中同款 iPhone(儲存容量不同仍屬同一系列)只能購買 2 部。18日晚間在官網發表的最新 Mac Mini，則是有限購 5 部的條件。

據了解，在蘋果美國官網也有 MacBook Air 以及 iPad Pro 的限購令，前者一人限購 5 部、後者限購 2 部。但蘋果台灣官網最新的 MacBook Air 以及第四代 iPad Pro 都沒有開賣，蘋果也同步下架的先前的款式，因此目前在台灣官網是無法購買 MacBook Air(MacBook Pro不受限制)，也無法購買任何一款 iPad Pro。而 iPad mini 第五代以及 iPad Air 第三代，還有 iPad 第七代等產品仍可購買，數量沒有限制。

據了解，本次受到限購令影響的地區，至少包含美國、中國大陸、台灣等地。對於祭出限購令，蘋果沒有對外說明。但在蘋果官網上針對 Apple Store 購買政策的「產品可用性與局限性」項目中已經寫明「考慮到我們某些產品的受歡迎程度和/或供應限制，Apple可能必須限制可購買的產品數量。相信我們，我們會盡快恢復。」算是對於本次限購令提供了一個最基礎的解釋原因。但從當前新冠肺炎在全球的疫情來看，很明顯本次限購令與疫情是脫不了關係。

(中時電子報)