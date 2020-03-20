1.中鋼(2002)：5月內銷盤價傾向小跌，外資持續買超，惟短線跌多，盤初隨大盤彈升近3%。
2.南亞科(2408)：昨外資逆勢轉買超2,071張，激勵早盤股價強彈逾8%。
3.廣穎(4973)：外資近兩周買多賣少，今早股價大漲約5%，再戰20關。
4.威剛(3260)：庫藏股啟動，區間價27.50~101.30元，早盤一度衝上41.65元。
5.日月光投控(3711)：中國5G基地台布建加溫，外資近期持續賣超、短線股價跌多，早盤隨勢彈升至52.9元。
6.矽格(6257)：上季、去年獲利齊創高，擬配息2.2元，昨外資轉買超200張，激勵今早股價強漲近7.5%，望向30關。
7.台積電(2330)：股價強漲至267.5元，漲幅逾7.5%，扭轉貼息窘境、激勵台股強彈。
8.中鴻(2014)：外資昨逆勢買超993張，激勵今早股價觸及漲停。
9.新光鋼(2031)：今起動庫藏股，區間價12.01~41.76元，早盤股價衝上漲停18.85元。
10.東陽(1319)：昨外資轉買超352張，激勵今早股價觸及漲停。
11.茂迪(6244)：去年提列5.33億元資產減損，全年EPS-2.44元，擬減資34.3%補虧，盤初仍隨大盤彈升約3.7%。
12.明基材(8215)：股價跌多、外資連三日買超，早盤衝上漲停，收復5日線。
13.欣興(3037)：昨獲外資轉買超、三大法人聯手買超計1123張，早盤強攻漲停，漲停排隊買單逾萬張。
14.凌華(6166)：外資連日買超，加上108年度擬每股配息1.6元，激勵早盤股價攻上漲停64.2元。
15.大立光(3008)：今年高點來跌幅逾37%、比大盤慘重，今日多頭反撲攻上3575元漲停價，挑戰重回5日線。
16.勤誠(8210)：陸轉單加持，Q2營收拚勝Q1，早盤上衝漲逾4%。
17.長榮航(2618)：去年獲利下滑，Q1亦恐虧損，市場低點撈進卻仍難掌控賣壓，早盤衝高後漲幅收斂。
18.樺漢(6414)：上月獲利年增1.5倍，EPS為0.52元，晨盤漲逾4%，觸及137元。
19.技嘉(2376)：外資中止連3賣超、自營商更是已連6日買超，撇去年獲利減2成，早盤強漲逾3%。
20.矽統(2363)：九年首度配息，股價再度點火，連2日開盤直奔漲停。
21.神盾(6462)：接單穩固，3月營運按讚，Q1營運估年增，晨盤飆上133.5元漲停。
22.三發地產(9946)：家庭宮鬥，17日打入全額交割股，新董座蔡智杰出任，股價連四根跌停，在摔波段新低價。
23.愛之味(1217)：鎖國推升食品股買盤，早盤續高漲7.5%。
24.閎康(3587)：擬配息3元，今年營收拚向上，晨盤衝上漲停價，目前維持逾8.5%漲幅。
25.潤泰全(2915)：自營商自2月底來多日買超力挺，早盤多方敲進，上揚逾4.5%。
26.鴻海(2317)：鄭州出口區傳恢復6條產線，復產率87.5%，股價反彈漲逾5.5%，重返7字頭。
27.精誠(6214)：2019全年稅後淨利18.08億元，創歷史新高，擬配息5元，早盤漲逾5%。
28.聚碩(6112)：去年EPS為2.58元，擬配息3元，高殖息率有撐，早盤大漲逾6%。
29.上銀(2049)：法人預期4月業績將成長，加上大盤提振，早盤漲逾7%。
30.亞德客-KY(1590)：3月營運回升，早盤彈漲逾6%。臺企銀(2834)：三大法人昨轉買超6572張，加上大盤反彈，早盤應聲漲逾7%。
31.王道銀行(2897)：擬配息0.4元，殖息率達7.38%，今啟動庫藏股，預計買回35000張，早盤攻漲停。
32.新光金(2888)：三大法人終結連9賣，昨轉買超1萬2710張，早盤漲近7%。
33.系微(6231)：早盤多方進場及大盤激勵，亮燈漲停。
34.宏達電(2498)：AI助攻，獲外資連3買，早盤彈升4.5%，重登30元。
35.達邦蛋白(6578)：獲國際畜產飼料大單，無斷鏈疑慮，激勵開盤跳空鎖漲停。
36.寶齡富錦(1760)：股價跌深吸引買盤進駐，開盤跳空漲停鎖住，收復55元。
37.其陽(3564)：去年每股盈餘0.89元，終止連兩年虧損，早盤一度攻漲停，重登5日線。
38.鐿鈦(4163)：去年每股盈餘9.05元，擬配股2元、配息5元，開盤差一檔亮燈漲停，跳上五日線。
39.佳和(1449)：買盤點火拉抬，早盤急攻漲停，站回半年線。
40.晟德(4123)：今祭庫藏股，區間價32~75元，帶動早盤火速攻頂。
41.聯亞(3081)：宅經濟當道，近日獲投信偏多操作，早盤急攻漲停，重返五日線。
42.基亞(3176)：新冠檢測商機夯，吸引買盤搶進，股價連拉三根漲停，收復50元。
(時報資訊)
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