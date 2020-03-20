工業電腦廠凌華（6166）董事會通過2019年股利分派案，擬以資本公積配發每股現金股利1.6元，金額為近3年高點，以19日收盤價58.4元計算，現金殖利率約2.74％。公司將於6月22日召開股東常會，增選1席董事。

凌華尚未公布2019年財報，自結合併營收創104.95億元次高，年增0.17％。按股利公告揭露資訊，歸屬母公司稅後淨利4.43億元，年增達81.3％，每股盈餘（EPS）約2.04元，雙創近4年高點。盈餘配發率約78.43％。

以此推算，凌華2019年第四季自結合併營收28.74億元，季增19.74％、年減5.09％。歸屬母公司稅後淨利1.22億元，季增25.61％、年增4.93％，每股盈餘約0.57元，雙創2年來新高，營運表現暢旺。

凌華日前獲面板大廠以每股57元公開收購取得19％持股，近期股價持穩49～56元間，表現抗跌。18日起股價逆勢上攻，連2天走揚7.95％，今（20）日隨台股反彈直攻漲停價64.2元，創2018年2月底以來25月高點。三大法人近5日合計買超達2018張。

凌華2020年2月自結合併營收8.02億元，月增達28.47％、年增達20.88％。雖因比較基期較高，累計1～2月合併營收14.26億元，年減12.38％，仍創同期次高。法人表示，凌華首季訂單能見度不錯，預期今年首季營收將持穩高檔，可望與去年同期相當。

(時報資訊)