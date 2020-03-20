國安基金授權進場護盤，今天就可執行護盤任務，以國安基金公布的前一次進場購買標的，金融股獲選的標的包括富邦金(2881)、國泰金(2882)、兆豐金(2886)、中信金(2891)和第一金(2892)等金融股。

央行降息一碼，重貼現率降至歷史新低，法人認為國銀利差承壓，不利淨利息收益表現；至於壽險業國內債券配置比重低，影響相對有限，主要聚焦仍在於國際債券殖利率下滑對後續恆常性收益率的影響。在全球央行相繼降息，國銀利差展望負向，而壽險恆常性收益提升不易，金融股以高現金殖利率及風險抵禦力較佳之金控股為首選。兆豐金(2886)及中信金(2891)由於新台幣放款比重相對低，降息1碼的影響數較同業為低。

中信金去年稅後盈餘428.8億元，創下新高，稅後股東權益報酬率（ROE）為13.04％，稅後資產報酬率（ROA）為0.72％，每股稅後純益（EPS）為2.16元。中信金估，央行降息1碼衝擊中信銀行淨利約8億元。

第一金去年全年稅後純益193.69億元、年增11.8%，每股純益1.55元，法人估，以去年股利配發率近8成計算，今年每股約可配發1.24元股利。對於疫情引發停工與斷鏈危機，第一金認為，疫情對餐飲、旅宿產業衝擊大，至於中國供應鏈對電子業的影響，預估3、4月才會逐漸明朗，今年放款成長目標仍維持7%~8%不變。

(時報資訊)