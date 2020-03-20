36歲旅日女星歐陽靖日前宣布和日籍攝影師男友RK已登記結婚且雙喜臨門，最近常在臉書分享所見所聞日本防疫近況的她，最近決定要帶寶寶回來待產，卻遭酸民狂批。今(20日)她透露遭謾罵嫁到日本就不要回來用台灣健保，她霸氣回應：「在這樣開罵之前，請先充實一下自己的法律常識：『國際結婚』不等同於『移民』。﻿」

歐陽靖決定回台待產，昨她分享母親譚艾珍也全力支持，沒想到卻引來一些負面批評，今稍早她在臉書反擊酸言酸語，有人說：「既然嫁到日本、享受了日本的好處就不要回台灣！」﻿歐陽靖無奈說感受不到嫁到日本的好處，當地政府沒有外配津貼，她也不是為了成為日本媳婦才嫁給男友，「我喜歡他，跟他的國籍一點關係都沒有…甚至可能就因他是個『不喜歡日本民族性的日本人』，我們才會合得來。﻿」

此外，還有人批評歐陽靖嫁到日本就不該享用台灣健保，對於這點歐陽靖霸氣表示，結婚之後自己拿的還是台灣的身分證和護照，繳的也是台灣的稅和健保費，又因為日本不允許雙重國籍，希望網友先去了解「國際結婚」不等於「移民」。

最後，歐陽靖表示，她知道有網友關心她，建議她養胎期間不要看網友留言，但她覺得應該以身作則，告訴大家面對網路霸凌的做法，「請大家永遠記住：要相信愛自己的人、並守護自己所愛的人，為了他們而活下去，而不是在意那些閒言閒語。﻿如同我媽媽所說的：要堅持自己的道德勇氣。」她以生在台灣為榮，也希望疫情趕快過去，「這個肺炎病毒傷了部分人的身體，卻傷害了更多人的理智與判斷力。」

(中時電子報)