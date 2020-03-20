繼大直美麗新廣場首開第一槍，預計本月23日起實施縮短營業時間，誠品站前店亦傳出自4月1日起縮短營業時間，台北車站商圈因新冠肺炎疫情衝擊，觀光客人流大減，在預期政府禁止境外人士入台可能更顯空盪情況下，誠品站前店及捷運店將自4月1日起縮短營業時間，上午延後半小時開店、晚上提前一小時閉店。

百貨業界指出，近期各家百貨業者都在密集觀察調整營業時間的時間點，事實上，不少中歐美日疫情重災區的百貨公司均已停止營業，像是中國武漢百貨區等、美國梅西百貨等，而日本百貨業亦有縮短營業時間，在台灣進入疫情嚴峻期間，陸續都會縮短營業時間。

目前北車商圈人流較之年初疫情未爆發前大幅減少4成以上，位於北車商圈包括誠品站前店、捷運店、微風、京站與新光三越站前店等，誠品站前店率先自4月實施縮短營業時間，勢必帶動連鎖效應，而稍早曾想聯合其他百貨業一起縮短營業時間的京站，目前暫時未調整營業時間，新光三越站前店也表示暫時沒有指示。

(工商 )