台北市北投大度路18日晚間發生兩派人馬因債務糾紛聚眾相約在街頭鬥毆事件，由雙方叫囂不斷，民眾見狀擔憂影響治安立刻報警。轄區關渡派出所獲報後，立即動員快打部隊前往控制現場，當場在鬥毆份子身上搜出一把制式手槍及子彈10發，並查扣多把刀械，警方已將相關人士移送偵辦。

2派人馬相約北投大度路喬債不成釀街頭鬥毆，警方出動快打壓制查獲制式手槍。(戴志揚翻攝)

據了解，北投分局關渡派出所於3月18日晚上8點20分左右接獲110轉報，指稱於臺北市北投區大度路三段301巷128弄17號前發生多人街頭鬥毆案件。

分局長高鎮文長獲報後，要求優勢警力到場壓制，大批快打部隊到場後，發現雙方劍拔弩張互相推擠，員警立刻要求所有成員蹲下，現場鬥毆份子表示，雙方因11萬元債務糾紛相約談判，但另一方卻預藏制式手槍1把、子彈10發及刀棍棒到場，在談判過程中曾引發雙方推擠。

員警事後順利壓制，並控制現場，所幸無人受傷，全案經調查後依刑法第150條第1、2項聚眾強暴罪及涉及槍砲彈藥刀械管制條例移請臺灣士林地方檢察署偵辦。

北投分局呼籲，新修正刑法第149、150條條文，修法有2大重點，首先，將「公然聚眾」一詞修正為「於公共場所或公眾得出入之場所聚集三人以上」，明確定義場所及人數，有利於實務判斷。其次，對攜帶兇器、危險物品施行以及在往來交通馬路上追逐鬥毆之行為加重處罰，警方對暴力行為絕不寬貸，貫徹打擊暴力之決心，民眾切勿以身試法。

(中時電子報)