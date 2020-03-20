春暖花開，來看櫻花飄粉紅！2020陽明山花季《櫻你而在》已悄悄進入尾聲，為期37天的花季活動即將於3月22日結束，還沒有來陽明山上走走的朋友，要趕緊把握機會了。本周六(3/21)在陽明公園將舉辦「櫻花探險王」活動，早上9-10點進行報到集合作業，同時也開放現場50位的名額，歡迎大小朋友來賞花。

公園處表示，本次活動結合志工在陽明公園內5個代表性景點說故事，參加民眾於報到處領取集章卡後，於陽明公園內集章闖關的方式，讓民眾不僅可以更加了解陽明山的歷史文化、景點故事。

遊客中心前的吉野櫻。（圖取自台北旅遊網）

闖關完成後即可到花鐘廣場兌換「多肉生態瓶」乙份，現場有專人指導DIY並可裝飾成自己獨一無二的風格！沒報到名的民眾也歡迎自由到各景點聆聽志工們說故事喔。

生態瓶。（圖取自台北旅遊網）

花卉試驗中心主任宋馥華也表示，位於陽明山上遊客中心及第二停車場的吉野櫻、金毛杜鵑、平戶杜鵑尚在綻放，老楓香渡過冷冽寒冬吐出嫩綠迎來春的訊息，在花季的尾聲迎接大家一同來度過美好時刻。

吐嫩綠新芽的老楓香。（圖取自台北旅遊網）

提醒民眾因應節能減碳，請民眾多多利用捷運及大眾運輸工具上山，並做好自身防疫工作。此外，陽明山花季官方網站填寫意見回饋，就有機會抽到星巴克花中邂逅馬克杯、溫泉券等好禮。

整顆的吉野櫻花樹。（圖取自台北旅遊網）

2020陽明山花季《櫻你而在》

「櫻花探險王」活動資訊：

活動時間：3/21（六）10:00-12:00

活動地點：陽明公園花鐘廣場至前山公園

交通資訊：如何抵達花鐘廣場（台北市北投區湖山路二段26號）

1.花季專車：

124：陽明山-第二停車場-竹子湖派出所-小油坑

125：花鐘-陽明山站

130：陽明山國家公園管理處-花鐘-陽明書屋

131：第二停車場-花鐘-陽明書屋-竹子湖

2.一般公車(每日行駛)：

681(東湖-陽明山國家公園管理處)、230(捷運北投站-陽明山)、紅5(捷運劍潭站-陽明山)、小8(捷運石牌站-竹子湖)、小9(捷運北投站-竹子湖)

(中時電子報)