國內知名關鍵性貴重材料之保護、傳送及儲存解決方案整合服務商家登精密（3680）公布去年年度財報，年度集團合併營收約23.75億元，與2018年16.35億元相比成長約45％；毛利率為31％，前一年為23％；稅後淨利為新台幣2.35億元，較前一年0.2億元上升1053％，EPS 3.25元。

家登表示，2019年半導體本業營運成長動能強勁且快速，全年無淡季，第一季就擺脫往年營運魔咒，產品聚焦策略發酵，高階製程新產品強勢出貨；第二季家登專注於製程精進與品質控管，突破量產瓶頸，第三季適逢高階製程量產時代來臨，單月營收屢創新高，半導體載具整體表現為家登成立21年來最佳表現，整體獲利表現大幅超越過往，家登多年來投資先進製程研發終於創造豐碩成果。

2019年家登除了在既有市場中持續擴展市佔外，也持續耕耘新客戶，晶圓載具產品目前在大中華地區已經擁有超過數十家客戶銷售實績，通過認證客戶家數雙位數成長，橫跨半導體產業前後段供應鏈。營收主力光罩載具亦不斷擴大領先優勢，帶動集團整體獲利表現。

家登表示，步入2020，儘管面對全球政治、經濟及健康議題動盪不安的局勢，皆未影響家登公司正常營運與產能，家登在確保員工健康安全的前提下，全面快速完成廠區擴建之部署，包含人員、材料、設備已然到位。家登相信先進製程成長的趨勢不變，待全球局勢穩定後，家登擴廠之產能足以支應全球大客戶先進製程光罩及載具的全面出貨，滿足全球半導體大客戶在最短時間內的量產需求。

(工商 )