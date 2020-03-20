國民黨召開「聆聽家長心聲，救救台灣留學生」記者會

新冠肺炎疫情全球蔓延，很多家長擔憂在海外就讀的孩子的安危。國民黨今天舉行「聆聽家長心聲，救救台灣留學生」記者會，呼籲我國各地外館應該儘速聯繫當地留學生，並提供專線，給予必要的協助，同時適度開放家長可以寄送口罩等防疫物資給在國外的留學子女，或者將防疫物資寄送到駐外館，尤其統一配送。

根據教育部最新統計，共約有7.1萬台灣留學生在國外就讀，其中目前疫情較險峻的美國約2.3萬人、歐洲約9957人、日本約9524人、韓國約2162人。

國民黨日前接獲陳情，上午在記者會上播放錄音檔，這位家長欲寄送口罩給在美國留學的孩子，但致電給經濟部國貿局、中央流行疫情指揮中心的答覆都是，禁止醫療用口罩寄送到國外，試問「可帶250個口罩出國，為何無法寄送250個以內的口罩給在外的孩子？」

國民黨文傳會主委王育敏說，家長都十分憂心在海外的孩子的安危，但現在返台機票一票難求，且價格高漲，建議政府能包機帶留學生返台，有些留在海外的留學生，學校因應防疫，要求學生離開宿舍，此時防疫物資就很重要。

國民黨副祕書長柯志恩表示，我駐外單位設有教育文化組，由教育部派員進駐，皆有留學生的基本資料，希望能儘快主動聯繫當地留學生，確保他們的健康安全，並開放專缐，讓留學生遇到困難或問題時可以即時向駐外單位提出協助的請求。

柯志恩建議，政府可適度開放家長寄送醫療用口罩給在海外的孩子，另外，中央流行疫情指揮中心也可調度口罩等防疫物資，寄送到各地駐外使館，由駐外使館配送給當地台灣留學生

國民黨台北市議員王鴻薇說，為了因應留學生或交換生可能大量返國，當前防疫旅館恐不敷使用的問題，政府應即早準備，由於旅館業者擔憂一旦加入防疫旅館恐影響未來生意，因此可透過租稅減免等政策優惠方式，提供誘因，讓更多旅館業者願意加入防疫旅館行列。

王育敏表示，由於中央流行疫情指揮中心「留學生盡可能留在當地」的呼籲，讓國內家長們憂心忡忡，國外留學生們人心惶惶，蔡政府先求國內自保的原則雖然顧了大局，但不應放任台灣留學生在異鄉孤立無助，獨自面對疫情的危機。

(中時 )