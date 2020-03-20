美股四大指數小幅反彈收漲，央行、金管會、國安基金聯手救市下猛藥，降息、限空、國安基金三箭齊發，財政部長蘇建榮喊話，國安基金「來無影、去無蹤」，但今開盤似乎有對症下藥，加上市場信心在政府持續喊話下見回穩，台股今開盤上漲135.52點，報在8816.86點，其後指數一路走高、一度大漲逾500點，不僅站回9000點，更一舉收復10年線9114點，朝向5日線挑戰，台股爆量點火啟動「報復性反彈」，開盤約30分鐘，成交量就衝上600億元。

政府護盤下猛藥，央行、金管會、國安基金三箭齊發，也激勵台股今啟動報復性反彈，昨盤後央行理監事會議宣布降息1碼，是3年半來的首次調整，重貼現率降至1.125%，低於2009年金融海嘯時的1.25%，為史上最低，央行同時也將2020年經濟成長率下修至1.92%；至於國安基金也決議啟動護盤機制，以5000億元資金護盤；金管會同樣在盤後宣布，當日收盤價跌幅逾3.5%的標的，隔日禁止平盤以下放空。

國安基金今看似從跌深的指標權值股下手，大型龍頭股今帶頭反彈，護國神山台積電(2330)開高大漲7.5%，一舉完成填息，也收復昨跳空缺口，站回5日線，股王大立光(3008)一度漲停，收復5日線，鴻海(2317)也大漲約4%，聯發科(2454)開高走高，盤中更站上漲停，國巨(2327)漲幅也衝上7.5%，面板雙虎友達(2409)、群創(3481)漲幅也逾7%。

美國總統川普放話，會考慮在適當時機介入沙烏地阿拉伯和俄羅斯的價格戰，激勵油價週四大漲，紐約期油更創下史上最大單日漲幅，台塑四寶今順勢反映，與油價關係最直接的台塑化(6505)大漲逾5.3%，台化(1326)漲幅逾4.5%，台塑(1301)、南亞(1303)亦上漲逾2%。

今八大類股齊揚，多檔個股強登漲停，櫃買市場強於集中市場，疫情中受傷慘重的航運股華航(2610)今亮燈漲停，長榮航(2618)也大漲6%，其餘漲停個股還有鋼鐵股中鴻(2014)、新光鋼(2031)，以及生醫股基亞(3176)、寶齡富錦(1760)、達邦蛋白(6578)等。

分析師表示，全球疫情持續惡化，使台股昨日引爆恐慌情緒重挫5.8%，指數創下2016年8月以來新低，但今在政府出手救市下，強勢反彈，但此波反彈是否只是曇花一現，終究還是須回歸到全球疫情是否得到控制的基本問題，目前「先救人，再救市」才是股市止跌的藥方，但現在看到的是各國政府及央行反其道而行，採取「只救市，不救人」的方法，寬鬆措施及財政工具對阻擋疫情擴散無能為力，未能解除市場恐慌情緒，且未來國內外經濟數據及企業獲利持續下滑，雖昨日我國央行宣布降息一碼因應疫情衝擊，但國際股市還沒見底，對台股看法保守。

(時報資訊)