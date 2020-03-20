新冠肺炎疫情波及全球，打亂原料藥供應鏈，全球抗生素因製造及審查因素使得市場供給短缺，再加上市場需求增加，展旺(4167)旗下兩項產品訂單能見度高，今日多頭人氣匯聚，股價開高走高，漲幅在5%以上。

新冠肺炎疫情波及全球，打亂原料藥供應鏈，全球原料藥主要供應國為大陸及印度分別因產業斷鏈。全球抗生素因製造及審查因素導致市場一直處於缺貨狀態，光是在美國預期就有150個藥品將面臨短缺危機，展旺為分散風險，原料廠商地點都不同，目前來看，原料藥供應商供貨無虞，至於復工率皆有7~8成，目前庫存都有2~3個月。

展旺營收超過5成來自於美國市場，預期在美國疫情仍處上升階段下，後續客戶拉貨動能將持續增加。2020年度在抗生素缺貨下，展旺旗下兩項產品訂單能見度將至下半年，而庫存物料部分將可維持1~2季產品出貨。2020年受惠厄他培南針劑(Ertapenem)可完整貢獻全年、美洛培南針劑(Meropenem)在市場缺貨以及新冠肺炎疫情帶動需求下，法人預估，展旺今年營收有機會成長3成以上，落在18億元左右，毛利率可望逐季提升，EPS可望將轉虧為盈，挑戰1.37元。

展旺為培南類抗生素原料藥生產商，產品包括治療腦膜炎、敗血症、肺炎的美洛培南針劑(Meropenem)；治療肺炎、骨盆感染及尿道感染的厄他培南針劑(Ertapenem)。

(時報資訊)