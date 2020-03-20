工業電腦廠立端科技（6245）近日股價遭大盤拖累一路下殺，董事會決議自今（20）日起實施庫藏股，預計2個月內買回4000張。隨著台股今日報復性反彈583點，立端股價開高後震盪直攻漲停價40.05元，領漲工業電腦（IPC）族群。

立端19日股價直殺跌停價36.45元，創2016年1月底以來逾4年新低，以2月20日收盤高點63.5元計算，1個月來波段跌幅高達42.6％。三大法人近期持續偏空操作，3月迄今已賣超立端達3416張。

立端為維護公司信用及股東權益，董事會決議3月20日起至5月19日實施庫藏股，並辦理銷除股份，預計在40～60元間買回4000張股票，占公司已發行股份3.39％，若股價低於下限仍將持續執行，買回總金額上限為2.4億元，占公司流動資產5.18％。

立端上次實施庫藏股為2015年8月10日至10月6日，原預計在22～40元間買回3000張股，實際買回僅720張、買回總金額約2568萬元，執行率僅24％。公司表示，主因買回期間股價維持穩定，為顧及公司股東權益，故未執行完畢。

立端尚未公布2019年財報及股利配發，全年自結合併營收創77.24億元新高，年增3.54％。前三季歸屬母公司稅後淨利3.45億元，年增29.67％，每股盈餘（EPS）2.93元，優於前年同期2.28元，雙創同期新高。

(時報資訊)