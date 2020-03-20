新冠肺炎確診人數持續攀增，新北市長侯友宜今召開新冠疫情第26次應變會議，會後新北市衛生局長陳潤秋宣佈，新北市53家醫院一般病房、142家護理之家，20日起全面禁止探病、陪病限1人；加護病房則需訂定探病時段，每次最多2人探病。

此外，陳潤秋表示，新北住宿型安養、養護及長照機構共214間，全面改以視訊探病為原則，若有特殊狀況需當面探病，須在非照顧區的獨立會客室進行，且限時30分鐘，減少長者感染。

(中時 )