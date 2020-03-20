即使大聯盟受到新冠肺炎影響全面停工，不過球員升降沒有因此凍結，今日印地安人宣布，將張育成在內的5名選手下放至小聯盟3A，預計開季就是從3A出發，而同隊另一名台灣選手吉力吉撈．鞏冠（朱立人）則留在大聯盟春訓名單。

今日印地安人隊公布第3波球員異動，艾倫(Logan Allen)、慕斯(Scott Moss)、布雷德利(Bobby Bradley)、強森(Daniel Johnson)及張育成共5人下放至3A。

根據大聯盟官網報導，張育成以優替人的角色與同隊的費里曼(Mike Freeman)、阿洛尤(Christian Arroyo)競爭，張育成在春訓熱身賽繳出28打數、7支安打，包含3支二壘安、1轟，打擊率2成50，較另外兩位競爭者來說，打擊表現略遜一籌。

張育成日前宣布老婆懷孕的好消息，不過目前兩人分隔台、美兩地，預計張育成在近日會回台灣陪老婆待產。

而擔任捕手的吉力吉撈．鞏冠仍在大聯盟春訓名單中，隨著因為疫情影響停止球團訓練，吉力吉撈．鞏冠可能留在美國訓練，或是回台灣。

(中時 )