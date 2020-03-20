台積電（2330）19日除息2.5元股價大跌，出現史上最嚴重的貼息走勢，但在外資賣壓微幅趨緩，內資散戶螞蟻雄兵買盤接棒，以及政府護盤基金及壽險基大大舉入場，台積電20日開高後一路拉高，盤中最高來到269元，不僅雪恥完成填息，更強彈8.47％，也大大助台股一臂之力，指數揮軍9,000點之上，盤中最高來到9,264點大漲583點。

翻開台積電史上除息記錄，多在十多天或幾天之內，甚至於改成季配之後，更是當天就秒填息，但台積電19日除息2.5元，不但除息前棄息賣壓湧現，且除息當日更一度摜殺至235.5元，寫近波段新低，惟隨著本益比已來到15倍以下，買盤大舉進場，股價在除息當日收248元。

國安基金確定隨時進場，台積電成為國家隊護盤首要標的，20日開盤後在各方買盤齊湧下，股價一路大漲，至近11點時，來到264.5元上漲6.45％。

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